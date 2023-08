Nick Bril breekt potten in ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’: ‘Lekker eten is liefde’

We waren, echt waar, van plan een mild kritische vraag te stellen over die wel erg pompeuze programmatitel, ‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’, voor een voor het overige zeer genietbare kookshow, maar vlak vóór ons gesprek kwam jurylid en sterrenchef Nick Bril van The Jane langs met ‘een kleine salade van gemarineerde quinoa, gepekelde makreel, gerookte paling, Zeeuwse scheermesjes die op de barbecue licht geroosterd zijn en een heel lichte vinaigrette van het vocht van die scheermesjes opgewerkt met een olie van dille, het is een beetje de Noordzee op een klein bordje’. En hap-slik-weg: kritische vraag doorgeslikt.

NICK BRIL «Voor mij en de twee andere chefs in de jury is televisie nieuw, dus aan het begin van de opnames stonden we superonzeker te presenteren. Take na take moest ik dezelfde zin uitspreken, terwijl ik ondertussen werd aangestaard door BV’s vol zelfvertrouwen en met een grote mond. Maar zodra we begonnen te koken en de minuten ongenadig wegtikten, waren de rollen omgedraaid. Dan zwoegden ze sakkerend en vloekend en zag ik de paniek in de ogen, te midden van de chaos in hun keuken. En dan keken wij knikkend toe: ‘Yeah, we know the feeling!’ (lacht)»

HUMO Die spanning druipt ook van het scherm.

BRIL «Als je thuis voor je geliefden of familie kookt, is dat vooral heel gemoedelijk, maar in een professionele context gaat het er toch anders aan toe. Dan blijkt het ineens een grote uitdaging om de garing en kruiding op tijd goed te krijgen.»

HUMO Ga je beter koken door de stress?

BRIL «Je moet niet extreem gespannen aan het fornuis gaan staan, maar ik werk zelf wel het best als ik een beetje druk ervaar. Een gezonde stress zet je zintuigen meer open: je proeft en ruikt beter, maar ook je hand-oogcoördinatie gaat erop vooruit. Op het scherp van de snede kan ik accelereren en ben ik veel creatiever.

»Als in mijn keuken alles soepel draait, kan ik me na een tijdje lamlendig voelen. Dan speur ik echt om me heen waar het toch misloopt, zodat ik mezelf en de andere koks wakker kan schudden en de focus terug kan vinden.»

HUMO Heb je de groep in ‘MasterChef’ geregeld wakker moeten schudden?

BRIL «Ik heb wel geprobeerd de lat hoog te leggen en tegelijk zo eerlijk mogelijk te zijn over het resultaat. Maar we hebben als jury echt geprobeerd om de groep te coachen, en met opbouwende feedback hun kookkunsten naar een hoger niveau te brengen.»

HUMO Heb je soms echt vieze kooksels moeten proeven?

BRIL «Er werd weleens een gerecht grondig verknoeid, maar over het algemeen werd ik veel vaker positief dan negatief verrast. Lekker eten is liefde, en in de gerechten van ‘MasterChef’ heb ik veel liefde geproefd.»

‘Celebrity MasterChef Vlaanderen’

Play4, maandag 4 september, 21.00