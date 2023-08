Olga Leyers presenteert u de afrekening: ‘Radio is gewoon tv maken zonder beeld’

Van Olga Leyers was nog lang geen sprake toen ‘De afrekening’ voor het eerst werd uitgezonden, maar ze is wel degene die de 38ste jaargang van de – volgens StuBru althans – mooiste lijst van de hele wereld aan elkaar mag praten.

OLGA LEYERS «Blijkbaar hoorden ze mij bij de VRT al langer graag bezig over muziek én zagen ze een goeie match tussen mij en Studio Brussel. We waren natuurlijk geen total strangers: ik heb al een paar keer meegewerkt aan ‘De tijdloze’ en mijn zus Ella had twee jaar geleden ook een programma op Studio Brussel. Dan nog vind ik het spannend: het is de eerste keer dat ik een radioprogramma krijg.»

HUMO Iets om af te vinken van je bucketlist?

LEYERS «Absoluut! Ik vond het altijd al leuk om te gast te zijn in een radioprogramma. Toen ik mijn man Giancarlo leerde kennen, studeerde ik nog. Hij vroeg me vaak wat ik zou willen doen als ik afgestudeerd was. Ik wil véél, maar radio maken was er altijd bij. En zeker een muziekprogramma: het klinkt vast belachelijk omdat ik zelf geen instrument bespeel, maar ik ben een gigantische muziekfan.»

HUMO Ook van het genre van ‘De afrekening’?

LEYERS «Dat is net het leuke aan ‘De afrekening’: het is ieders genre, want het zijn de leukste nummers van het moment. Oké, je kunt niet alles goed vinden, maar soms moet je aan een nummer wennen. Ik heb dat zelf heel hard: soms kan ik een nummer hartsgrondig haten als ik het de eerste keer hoor, maar na tien luisterbeurten is het mijn favoriete nummer. Ik heb een passionele relatie met muziek.

»We hebben intussen een aantal testafleveringen gemaakt, en ik moet zeggen: het is echt tof. Het voelt ook niet zo anders dan tv maken – eigenlijk is het gewoon tv-maken zonder beeld. Ik gedraag me ook niet anders voor de camera dan voor de microfoon.»

HUMO Geen stress, dus?

LEYERS «Ik maak me maar over één ding zorgen: dat ik na de uitzending in de file zal staan (lacht). Ik rijd na elke aflevering meteen naar Antwerpen om in de winkel van mijn man te helpen (Vier Antwerp, red.). Maar dat komt wel goed. Het is tof om beide jobs te combineren.»

HUMO Obligate slotvraag: wie is jouw favoriet uit ‘De afrekening’?

LEYERS «Als voorbereiding op het programma vond ik op Spotify een afspeellijst met alle nummers die ooit op 1 hebben gestaan in ‘De afrekening’, van 1985 tot nu. Laat ik maar gewoon één van mijn favorieten kiezen die ook in die lijst staan: ‘Eternal Flame’ van The Bangles. Voilà!»

‘De afrekening’

StuBru, zaterdag 2 september, 10.00