Philippe Geubels debuteert als quizmaster: ‘Ik kloot mezelf zo graag’

Het is wachten op de eerste uitgekookte kandidaat die ongevraagd het getal pi tot dertig cijfers na de komma afraffelt of subtiel alle namen van Elon Musks kinderen in het kennismakingsgesprek verwerkt: in de zondagavondquiz van kersverse quizmaster Philippe Geubels wordt echt alles wat de kandidaten zeggen live in vragen gegoten door een team onder leiding van Jade Mintjens.

HUMO Het is je debuut als quizmaster. Vond je het een beetje fijn?

PHILIPPE GEUBELS «Ik had het wat onderschat: ik moet tegelijk grappig zijn, alles in de gaten houden én streng maar rechtvaardig proberen te zijn. Als een kandidaat een ongelofelijk ingewikkeld verhaal met veel namen vertelt en de anderen beginnen te fronsen, wil ik ze geruststellen: ‘Dat gaan ze nooit vragen, geen stress!’ Maar dat mag ik blijkbaar niet zeggen (lacht). Ik heb veel bijgeleerd.»

HUMO Het is zowat het enige tv-genre waar je je nog niet aan hebt gewaagd.

GEUBELS «Ik had geen grote ambitie in die richting, maar ik was wel op zoek naar een nieuw idee, en dit buitenlandse format leek me leuk.»

HUMO Ben je zelf een quizzer?

GEUBELS «Ik kijk graag naar ‘De slimste mens’ en ‘Blokken’, maar dat is het zowat. Het mag niet te moeilijk zijn en het moet ook wel plezant blijven.»

HUMO Jij strooit dus niet snel nutteloze weetjes rond, zoals veel mannen?

GEUBELS «Alleen medische weetjes. Daarom heb ik destijds ook ‘Is er een dokter in de zaal?’ gemaakt.»

HUMO Hoe goed is jouw kortetermijngeheugen?

GEUBELS «Dat is even slecht als mijn langetermijngeheugen. Halverwege een betoog over een catamaran vergeet ik het woord catamaran, bijvoorbeeld. En dan beschrijf ik het tot iemand mij uit de nood helpt. ‘Zo’n boot. Met zo’n… Allee, jongens?’»

HUMO Je kunt je geheugen toch trainen?

GEUBELS «Ik speel Lingo op mijn gsm, met wisselend succes. Eigenlijk zou ik beter mentale oefeningen met fysieke inspanningen combineren, want je traint je geheugen het best terwijl je aan het wandelen of joggen bent. Voilà, een medisch weetje!»

HUMO Er zit ook een portie chaos en onvoorspelbaarheid in ‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’. Hoe lastig is dat voor een zelfverklaarde controlefreak?

GEUBELS «Het was van het moeilijkste wat ik al heb gedaan. ‘Taboe’ was soms ook onvoorspelbaar, maar daarin moest ik gewoon mezelf zijn.»

HUMO In januari speel je je zaalshow ‘Geubels gaat in bad’ live op VRT 1. Ook dat is de controle loslaten.

GEUBELS «Ik zal het me ongetwijfeld nog beklagen, maar ik wilde eens iets anders dan het klassieke parcours van try-outs, tournee, tv-registratie. Eindelijk nog eens een echte uitdaging! Ik kloot mezelf zo graag (lacht). Ik ben een bange controlefreak, maar ik doe ook constant dingen die daar compleet tegenin gaan.»

HUMO Toen je vorige show werd opgenomen, moest je halverwege een sanitaire stop inlassen.

GEUBELS «Vlak vóór ik opkom, moet ik altijd naar het toilet. Voel ik tijdens de show aandrang, dan ebt dat wel weer weg, behalve die ene keer. Gelukkig hebben we dat eruit kunnen knippen.»

HUMO Bij een dvd-opname kan dat, ja.

GEUBELS «Wrijf het er nog eens in (lacht). Shit, ik zie het al voor me: de spotlight op een leeg podium, verward gemompel bij het publiek, een VRT-baas die als een gek aan het rondbellen gaat, heerlijk!»

‘Ik heb het u letterlijk juist gezegd’

VRT 1, zondag 3 september, 20.05