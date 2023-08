Serine Ayari op exenjacht: ‘Ruimte voor passie en zottigheid’

Wie ooit in het bijzijn van zijn huidige lief een ex tegen het lijf liep, ként de pijn van Bart Hollanders. In de nieuwe romantische fictiereeks ‘Exen’, vanaf volgende week op Streamz en even later ook op VTM, speelt hij de onhandige goedzak Gilles, die op het punt staat te trouwen wanneer zijn voormalige lieven ineens opduiken. Tot ongenoegen van zijn verloofde Yasmine, gespeeld door Serine Ayari, bekend als stand-upcomedian en jurylid in ‘De slimste mens ter wereld’.

HUMO Wat sprak jou in ‘Exen’ aan?

SERINE AYARI «Het feit dat de makers mij hebben uitgenodigd om auditie te doen (lacht). Zij zagen iets in mij dat ik zelf niet per se zag. Ik vond de scripts uitstekend en ik was oprecht benieuwd naar het einde, om te ontdekken of de relatie wel al die exen overleeft. Maar ik ben niet opgeleid als actrice en heb alleen ervaring met kleine rollen. Ik moest op de dag van mijn auditie ook optreden in Luxemburg, dus ik was gehaast en kende mijn tekst niet. Ik dacht achteraf teleurgesteld: het zal bij stand-up blijven. En kijk nu!»

HUMO Wat mogen we precies verwachten?

AYARI «‘Exen’ is een romantische komedie over een koppel dat eerst het verleden onder ogen moet zien, voor het in het huwelijksbootje stapt. Elke aflevering zie je door de ogen van een ex – die exen worden gespeeld door Charlotte Timmers, Ella-June Henrard, Janne Desmet en Eva Binon. Een clevere en originele manier om dat liefdesverhaal uit de doeken te doen. Yasmine ontdekt via die dames van alles over haar verloofde. Zaken die zij wil weten, maar die Gilles liever in het ongewisse laat. ‘Exen’ is dus niet altijd happy happy. Maar Gilles en Yasmine zijn een volwassen koppel, ze weten: soms word je gekwetst, en soms kwets je zelf.»

HUMO Wat ziet Yasmine in Gilles?

AYARI «Hij is een verademing. Yasmine is een wetsdokter met kinderen uit een vorig huwelijk. Een serieuze vrouw, dus. Ze begint met de jaren te beseffen dat het leven niet perfect hoeft te zijn, er mag ook ruimte voor passie zijn. En zottigheid. Het is een traject dat veel vrouwen doormaken.»

HUMO Heb je het resultaat zelf al gezien?

AYARI «Eén aflevering. Ik vond het gênant. Ik zie mezelf niet graag op het scherm. De reeks vond ik wel fris en leuk.»

HUMO Heb je de smaak van het acteren nu te pakken?

AYARI «Ik heb me echt geamuseerd. Ik kan niet wachten om weer op een set te staan. Het genre is mij om het even, maar ik zou graag eens in een goede komische film of serie meespelen: ik wil weten of ik comedy ook kan acteren.»

‘Exen’

Vanaf 4 september op Streamz, vanaf half september op VTM