Steven Van Herreweghe duikt in de nineties: ‘De aandacht van tieners kan echt elk moment verslappen’

Breezers. Get Ready! Het onironische gebruik van het woord webstek. Iets dat Peter Hoogland heette. Het Ketnet-broske van Steven Van Herreweghe. Makkelijk wordt het niet, maar na ‘De jaren 80 voor tieners’ probeert Vlaanderens meest plichtsgetrouwe archivaris nu ook het daaropvolgende decennium te nonkelsplainen aan een roedel verbaasde tieners. Authentieke jaren 90-grappen incluis.

STEVEN VAN HERREWEGHE «Maar dat is niet bewust. Je kiest nooit voor nonkelmoppen, nonkelmoppen overvallen je. Bovendien merkte ik in het eerste seizoen dat het een plezante manier is om die tieners uit hun kot te lokken.»

HUMO Je ging opnieuw in het archief van de openbare omroep graven. Wat vond je zelf de fijnste vondst?

VAN HERREWEGHE «De hilarische ‘Panorama’-reportage over mannenkampen, misschien? Voor kerels die tijdens de vrouwenemancipatie in de jaren 90 blijkbaar in een identiteitscrisis waren terechtgekomen. ‘Ja maar, wacht even: als vrouwen gelijkwaardig zijn en wij zijn dus niet langer de baas, wat zijn we dan wel nog?’ Dus organiseerden ze cursussen waarin ze hun mannelijkheid probeerden terug te vinden door middel van oerkreten of door elkaars lid vast te houden. De ‘What the fuck?’ in de ogen van de tieners was onbetaalbaar.»

HUMO Zulke kampen bestaan nog altijd.

VAN HERREWEGHE (lacht) «Echt? Het was op zijn minst geruststellend om te zien hoe de jongste generatie de gelijkheid der seksen niet meer ter discussie stelt.»

HUMO Maakt ‘De jaren 90 voor tieners’ je ook niet een klein beetje cynisch? Van mannenkampen over klimaatsores tot – zo zagen we alvast in de eerste aflevering – het gezanik over frigoboxen in Knokke: sommige zaken lijken dertig jaar later amper veranderd.

VAN HERREWEGHE «Ik probeer weg te blijven van dat cynisme. De geschiedenis van de mensheid is een processie van Echternach: drie stappen vooruit, twee achteruit. Maar we zetten uiteindelijk wel stappen vooruit. Ik herinner me bijvoorbeeld nog hoe zure regen een drama was in mijn jeugd. Het ging traag en zonder juichende krantenkoppen, maar intussen is dat dus wel opgelost.»

HUMO Wie in elke aflevering een heel jaar wil behandelen, moet tempo maken. Had je sommige gebeurtenissen uit de jaren 90 niet liever iets meer uitgediept?

VAN HERREWEGHE «Bij de Dutroux-affaire uit 1996 blijven we langer hangen omdat dat nu eenmaal het donkerste moment uit dat decennium was en er zo duidelijk een voor en een na is: plots zat de angst er bij elke ouder in en was het gedaan met onbezorgd buiten spelen. Maar we kunnen dat niet elke keer doen.

»Bovendien blijven het tieners: hun aandacht kan echt op elk moment verslappen (lacht). Neem nu de minikoningskwestie in 1990, toen koning Boudewijn de abortuswet weigerde te ondertekenen. Daar had ik gerust langer over kunnen praten, maar de doorsneetiener vond dat hooguit vijf seconden interessant. ‘Oké, opmerkelijk. What’s next?’»

‘De jaren 90 voor tieners’

VRT 1, donderdag 7 september, 20.45