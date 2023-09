Wat nog te verwachten in het nieuwe tv-seizoen?

Later dit najaar op VRT 1: ‘Geld gezocht’, géén programma waarin CEO Frederik Delaplace uitvogelt waar de openbare omroep nog op kan bezuinigen, wel een reeks waarin Kristel Verbeke en Kamal Kharmach langsgaan bij gezinnen in financiële nood *** Nog meer tips om te besparen passeren in de derde reeks van ‘#weetikveel’, waarin Kobe Ilsen onder meer de energiefactuur onder de loep neemt *** Ilsen pakt voorts uit met ‘Mijn eerste reis’, waarin hij samen met bekende gasten naar een voor hen belangrijke plek in het buitenland trekt *** Bekende Vlamingen die hun ziel op tafel leggen, vinden we terug in ‘Het huis’. Eric Goens ontvangt onder anderen Hugo Sigal, Stephanie Planckaert en Herman Brusselmans, die wellicht gewoon 24 uur zal komen bijslapen *** Qua fictie brengt VRT 1 na ‘De twaalf’ het misdaaddrama ‘Rough Diamonds’ (nu al op Netflix) en de ziekenhuisserie ‘Dag en nacht’, met Koen De Bouw voor een keer niet als rechercheur maar als dokter *** Keren terug: ‘De repair shop’, ‘Factcheckers’ en ‘Down the Road’ *** Nog maar weinig is bekend over het nieuwe programma waarin reportagemaakster Lidewij Nuitten met haar grootste geheim naar buiten komt en op zoek gaat naar lotgenoten ***

Beeld VTM

Over naar VTM! *** De commerciële zender zet volop in op entertainment, met nieuwe seizoenen van publiekslievelingen als ‘Huis gemaakt’, ‘The Voice Kids’ (15/9) of ‘De verraders’ (17/9) en formats die sterk aan oude hits doen denken *** Zoals ‘Starstruck’, een update van ‘De soundmixshow’, of ‘The Big Bang’, een variant op ‘De code van Coppens’ met ballonnen in plaats van escaperooms *** Wel origineel: ‘Wat zou jij doen?’, een show waarin gewone mensen belangrijke beslissingen – een huis kopen, gaan werken in het buitenland – in handen leggen van het publiek *** Hetzelfde publiek, dus, dat al drie jaar lang van ‘The Masked Singer’ zo’n monstersucces maakt: kan alleen maar goed gaan *** Uitkijken is het naar ‘Snackmasters’, met de vleesgeworden croque-monsieurs Bockie De Repper en Mathieu Terryn als presentatoren *** En naar ‘Van Rossem’, een reeks over gelijknamige kleurrijke oplichter (voornaam: Jean-Pierre) die het ooit tot in het parlement schopte ***

Beeld _ VRT

Canvas zocht inspiratie bij Elon Musk en voerde een onnozele naamsverandering door: hallo, VRT Canvas! *** Het aanbod blijft gelukkig de vertrouwde combinatie van actua, docu en humor *** Na ‘Godvergeten’ start een reeks over de plek waar al die kindermisbruikende priesters nu hadden moeten zitten: de cel. ‘Het dorp achter de muur’ (3/10) volgt een jaar lang het personeel en de gedetineerden van de Brusselse gevangenissen, die verhuizen naar een nieuw gevangenisdorp in Haren *** Later volgen ‘Hoe was het op school?’, over de problemen in ons onderwijs, en ‘Hier en toen’, over belangrijke momenten in de Belgische geschiedenis *** ‘Belpop’ trapt op 18/10 een nieuw seizoen af met een aflevering over het Soulsister van Paul Michiels en Jan Leyers *** Twee dagen eerder bouwt dochter Ella Leyers verder aan de weg naar ons hart in het tiende seizoen van ‘De ideale wereld’ (16/10) *** Nieuwe reeksen zijn er van ‘Winteruur’ (30/10) en ‘Alleen Elvis’ (20/10), met onder anderen Koen Wauters, Veerle Baetens en – voor de tweede keer – Dirk De Wachter ***

Beeld Play Media

Bij Play4, tot slot, noteren we ook een naamsverandering: bij ‘De tafel van vier’ hebben ze nog eens geteld hoeveel mensen er vorig seizoen elke dag aanschoven, waarna is beslist om het voortaan bij ‘De tafel van Gert’ te houden *** De host en zijn familie komen ook terug met ‘De Verhulstjes’, waarin dit seizoen – spoileralert! – Gert Verhulst zijn neushaar trimt *** Omdat iedereen in het huidige economische klimaat weleens graag met de rijken lacht, komt ‘The Sky Is the Limit’ met een reeks rond de opvallendste figuren van de voorbije jaren, zoals Willy Naessens, Harry en Olga en stellingenbouwer Michel Van den Brande, vandaag vooral bekend van zijn maffe politieke stellingen *** In de wintermaanden pakt Play uit met ‘De expeditie: Groenland’, waarin bekende Vlamingen een paar weken gaan koukleumen in het Hoge Noorden *** Slaan onder anderen hun tentje op: Sven Mary, Viktor Verhulst en Average Rob *** Die laatste, die zijn naam ondertussen mag veranderen naar Alomtegenwoordige Rob, duikt ook op in seizoen 21 van ‘De slimste mens ter wereld’, dat in oktober van start gaat *** Keren terug: ‘Bake Off Vlaanderen’, ‘Stukken van mensen’ en – weliswaar pas in 2024 – ‘Nonkels’ *** En u?