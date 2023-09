Wie naar ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’ kijkt, ziet pas écht hoe invloedrijk Ottolenghi de voorbije jaren is geweest

Ruim tien jaar geleden maakte het van oorsprong Britse ‘Masterchef’ al eens de oversteek naar Vlaanderen, voor drie seizoenen op VTM waaruit we hebben onthouden dat Marc Coucke beter kan koken dan voetbalclubs beheren. Nu beleeft het format een wedergeboorte op Play4 onder de titel ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’, want niet enkel ‘shiny floor shows’ hebben recht op een spuuglelijke naam.

Het programma op Play4 leunt minder aan bij dat van VTM en gaat meer richting de Australische ‘Masterchef’, de beroemdste en met vijftien seizoenen ook langstlopende versie. Eigenlijk kun je zelfs spreken van een getrouwe kopie, waardoor ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’ net als het origineel in gelijke delen onweerstaanbaar en irritant is. De muziek is bombastisch, eten maken wordt iets te serieus genomen - na nog geen vijf minuten noemde acteur Wim Willaert lekker koken al ‘kunst’ - en je ziet de tv-radertjes opzichtig draaien: aan zowat elk gerecht hangt een persoonlijk verhaal vast, dresseren gebeurt altijd terwijl de laatste paar seconden wegtikken. Maar tegelijk is het concept niet stuk te krijgen en levert de opeenvolging van ‘mystery boxes’, eliminatieproeven of ‘masterclasses’ comfort food op zijn best op, ook hier.

Celebrity MasterChef Vlaanderen - William Boeva Beeld Play Media

Van de tien deelnemers aan ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’ is de een al wat beroemder dan de ander en ook de culinaire talenten lopen uiteen. Toen de kandidaten als eerste proef hun ‘signature dish’ moesten maken, kwam kunstdealer Boris Devis, die naar eigen zeggen al eens speciaal naar Peru of Indonesië reist om een restaurant te bezoeken, met ‘four stages of salmon’ op de proppen, een hommage aan een gerecht van sterrenchef Massimo Bottura. Content creator en vriendin van Viktor Verhulst Sarah Puttemans zat aan het andere eind van het spectrum en begon aan haar eerste schotel, kip curry met rijst, met de frisse tegenzin van iemand die nog nooit een volledige braadkip heeft gezien. Wat natuurlijk ook zo kan zijn: bij de familie-Verhulst is iedereen per slot van rekening enkel geïnteresseerd in eieren.

Dat Sarah in de tweede aflevering de ‘Masterchef’-keuken moest verlaten, was dus geen volslagen verrassing, al bleef het in de eerste eliminatieproef tot het eind spannend. Zij het dan vooral omdat de opdracht om te koken met ananas uit blik bij geen van de mogelijke afvallers tot goddelijke inspiratie leidde. De crumble van Sarah kon de jury het minst bekoren, maar ook presentatrice Cath Luyten en regisseur Charlie Dewulf kwamen niet verder dan fruitsla en waterijsjes. Willaert was ambitieuzer en probeerde iets met soezendeeg te doen maar hij faalde daar zo schielijk in dat hij uiteindelijk alles samen in bokaaltjes moest gooien. Eén ding is wel duidelijk: na deze eliminatie is pizza Hawaï niet langer het schandaligste gerecht waar ananas uit blik in verwerkt is.

De overblijvende kandidaten die strijden voor de trofee en een etentje bij Peter Goossens zijn grosso modo te verdelen in twee groepen. Je hebt de classicisten die gelukkig zijn met een goed stukje vlees of vis en het liefst teruggrijpen naar de recepten van grootmoeders en andere familieleden. En je hebt de mensen bij wie de boeken van Yotam Ottolenghi op het schap staan. Nergens kun je beter dan in dit programma zien hoe invloedrijk de Brits-Israëlische chef de voorbije jaren is geweest. Luyten bijvoorbeeld die halverwege een proef te horen krijgt dat ze ook nog een ‘amuse’ moet verzinnen en doodgemoedereerd zegt dat ze de jury platbrood met een dip van labneh en za’atar zal voorschotelen: een decennium geleden, ten tijde van Couckes overwinning in ‘Masterchef' op VTM, had nauwelijks iemand haar begrepen, nu vraag je je hoogstens af waarom je za’atar zou gebruiken als er ook sumak is.

Over begrijpen gesproken: we moeten het nog even hebben over de jury van ‘Celebrity Masterchef Vlaanderen’, die driekoppig is en bestaat uit Nick Bril, chef bij The Jane en ooit rechterhand van Sergio Herman, sterrenkok Michaël Rewers en Inge Waeles, zaalverantwoordelijke van een driesterrenrestaurant. Bril wierp zich in de eerste afleveringen op als de officieuze leider van het drietal, misschien omdat hij het bekendst is, misschien ook omdat het tenminste zeker is dat alle kandidaten snappen wat hij zegt. Rewers en Waeles, uit Antwerpen en West-Vlaanderen, beginnen hun tussenkomsten namelijk altijd in iets wat op Algemeen Nederlands lijkt, maar glijden daarna steeds verder af richting hun dialect: een bord is snel een ‘talloor’, jullie wordt al eens ‘junder’. De titel is taalkundig dan wel een boeltje, dat hoefde niet doorgetrokken te worden naar de rest.