Ziekenhuispret met Janne Desmet: ‘Verdriet in de wachtzaal, dat schept een band’

Even is bezige bij Janne Desmet in de war als we haar bellen over ‘De club’, de tragikomische fictiereeks over vriendschappen die ontstaan in de wachtzaal van een ziekenhuis: ‘Oei, ik dacht dat het over de serie ‘Exen’ ging!’

JANNE DESMET «‘De club’, dus! Die serie gaat over drie koppels die een ivf-traject volgen. Als ze elkaar op straat zouden tegenkomen, zouden ze niet de neiging hebben om samen op café te gaan, zo verschillend zijn ze, maar de wachtzaal brengt hen bij elkaar. Dat gebeurt wel vaker in zulke situaties: mensen in een wachtzaal delen hetzelfde verdriet, dat schept een band. Maar voor alle duidelijkheid: het is geen verhaal over de perfecte vriendschap. Het is niet omdat je in hetzelfde schuitje zit, dat je er ook op dezelfde manier mee omgaat.»

HUMO Scenarist Leander Verdievel werd onvruchtbaar na een behandeling tegen kanker, jij vertelde eerder over je miskraam en je twijfels over al dan niet kinderen krijgen. Schemerden die ervaringen door?

DESMET «Ik heb daar vooraf veel over nagedacht: wat zou die rol met me doen? Ik ben toch gesprongen: elke dag met het onderwerp bezig zijn zou de zaken misschien scherpstellen. Het verhaal van mijn personage is wel anders dan mijn persoonlijke verhaal. Ik moest me inleven in die rol van ivf-patiënte.

»De opnames waren speciaal. We begonnen met de ziekenhuisscènes. Door elke dag in een echte wachtzaal te zitten en door de gangen te lopen in zo’n typisch ziekenhuispakje zaten we heel snel in de gevoelswereld van onze personages.

»Het verhaal viel er bovendien samen met de fictie: we zijn een heel bonte cast (met Dominique Van Malder, Evelien Bosmans, Jade Olieberg, Roos Dickmann, Achraf Koutet en Lies Visschedijk, red.). De kans dat we elkaar elders ontmoet zouden hebben, is erg klein. Nu brachten we zoveel tijd samen door dat we ons niet alleen goed geamuseerd hebben, maar ook heel snel existentiële gesprekken konden voeren.»

HUMO Hoop je ook het taboe op vruchtbaarheid en ivf weg te kunnen werken?

DESMET «Ja. Veel mensen die in een fertiliteitstraject zitten of die ongewild kinderloos zijn, zwijgen er liever over. Ze willen er anderen niet mee belasten, of ze worstelen er zelf nog mee. Tegelijk komt het vaak voor dat familie en vrienden er wel over willen beginnen, maar niet weten hoe. Het zou mooi zijn als ze er via deze reeks toch over kunnen praten.»

‘De club’

VRT 1, woensdag 6 september, 20.50