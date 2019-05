Wat hebben we geleerd van Game of Thrones seizoen 8?

Nu de seizoensfinale wat heeft kunnen bezinken, kunnen we alvast besluiten dat het laatste seizoen van Game of Thrones geen onverdeeld succes was. Lagen onze verwachtingen misschien te hoog of werd ons favoriete personage door de mangel gehaald

1. De productie was top notch

Naar verluid koste elke aflevering van seizoen 8 ongeveer vijftien miljoen dollar. Ook al komt Netflix in de buurt met The Crown (tien miljoen per aflevering) en Stranger Things (acht miljoen per), het blijft een enorm budget. Gelukkig is dat geld goed besteed, want ondanks alle kritiek is het laatste seizoen een productioneel en cinematografisch huzarenstukje. In de twee uur durende docu The Last Watch zet HBO eindelijk eens de spotlight op de cast en crew van de serie. Maak kennis met productiemanagers, make-up artiesten en grimeurs, regisseurs David Nutter en Michael Sapochnik, stuntman, choreograaf en Night King Vladimir Furdik en de verantwoordelijke voor sneeuw Del Reid.

2. De oorlogstacktieken kunnen toch wat verbetering gebruiken

Was ‘the battle of Blackwater’ nog een geniale zet van onze kleine Tyrion en oogste Ramsay Bolton ondanks zijn hatelijke kop toch lof voor zijn tactische meesterplan in ‘the battle of the bastards’, dan lieten onze hoofdpersonages toch aardig wat steken vallen in het laatste seizoen. Het opofferen van de Dothraki, Daenerys’ blinde vlek voor Euron’s vloot (die het leven kostte van een draak) en zelfs de slachting van King’s Landing kunnen we catalogiseren onder het vakje ‘tactische blunders’. Dat kan beter, dacht YouTuber Invicta die zich al enkele jaren verdiept in de geschiedenis van oorlogsvoeren en toepast op videogames. Of hoe de schrijvers beter hadden afgekeken van de oude Romeinen of de slag bij Stamford Bridge in de 11e eeuw.

3. Er zit meer in een kostuum dan je denkt

Als je denkt dat je 's ochtends te lang voor de spiegel staat om te beslissen wat je gaat aantrekken, think again. In een outfit zit soms meer betekenis en verhaal dan je denkt. Onze Amerikaanse collega's van Vox namen de jurken van Cersei en Sansa onder de loep en ontdekte subtiele verwijzingen in het kleurgebruik en de ontwerpen van hun jurken naar hun steeds veranderende machtspositie doorheen de serie.

4. Hoe dialogen van levensbelang zijn

De laatste seizoenen van Game of Thrones mogen dan wel meer actie gericht zijn, wat de serie echt populair maakte bij fans was het trage tempo en de vele intriges.

6. Plot armour, subverting expectations en ander vakjargon

In zowat alle kritieken werd er gegoocheld met beladen termen als character arcs, plot armour en subverting expectations.

