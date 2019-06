Rock Werchter 2019: ga vandaag eens kijken naar uw zatte nonkel!

We gaan meteen eerlijk zijn: Donny Benét is het resultaat van een mislukt DNA- kruisingsexperiment tussen Balthazar Boma, Will Ferrell in 'Anchorman', en uw nonkel die een pintje te veel op heeft tijdens een familiefeest.

In het frans zou hij ongetwijfeld Donny Beignet heten, want daar heeft hij er wat te veel van opgepeuzeld. Dat kan zijn verdacht beweeglijke heupen en bompa-dansmoves echter niet tegenhouden.

Hef die man op een podium en we zouden meteen aannemen dat er een oudere-van-dagen de weg kwijtgeraakt en op een podium gestommeld is. Zonnesteken zijn geen pretje, en al zeker niet als uw kop zo kaal en uw nekmat zo riant is als die van Donny.

Hij gaat het ongetwijfeld extra warm hebben in deze gruwelijke hittegolf, want hij treedt steeds op in een kostuum dat rechtstreeks geteleporteerd lijkt uit 'Miami Vice' maar dan zonder de cool-factor: het resultaat is een potsierlijke outfit die gestolen lijkt van de 'F.C. De Kampioenen'-set.

Spekkige buik en andere uiterlijkheden terzijde: 's mans muziek mag er ook zeker zijn, want hij brengt zelfbewuste doch schaamteloze retro-disco zonder kapsones, en passant door een fluwelen keelgat gehaald. Ja, we kijken er al naar uit om onze trommelvliezen welwillend te laten masseren door dit ongetwijfeld zweterige specimen.

In ieder geval zal u zodra hij eraan begint wel weten wat dit figuur op Werchter staat te doen. Hij speelt hier niet voor freakshow of als live-equivalent van uitlach-televisie: onze heftig besnorde vriend weet wat hij doet, en hij doet het verdomd goed.