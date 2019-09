'Soms is het een kiekenkot in de klas, maar die assertiviteit apprecieer ik wel': drie nieuwe leer-krachten over hun eerste lesweek

Voor de klas staan leek nog nooit zo onaantrekkelijk, maar hoe denken pas afgestudeerde leerkrachten daar zelf over? We vroegen het aan Margot* (Frans, Nederlands en actualiteit, Brugge), Lien Dewulf (Nederlands, College Paters Jozefieten Melle) en Aurélie Zaman (Frans en Duits, DvM Humaniora Aalst) op hun welverdiende vrije zondagmiddag na de eerste schoolweek.

HUMO Leven jullie nog?

Aurélie Zaman «Ja, hoor! Het was spannend, maar ik heb een goede week achter de rug. Ik heb zelf op het DvM Humaniora gezeten en heb er ook al een vervangingsopdracht gedaan, dus het was geen onbekend terrein voor mij. Ik had meer stress door de leerlingen, maar dankzij de collega's en de directie kon ik me geen betere eerste week inbeelden.»

Margot «Ik heb het wel onderschat. Ik heb wel al lesgegeven op taalkampen, maar ik had nog nooit voor een klas gestaan. Ik dacht dat ik wel zelfverzekerd genoeg was, tot ik echt voor de klas stond.»

Lien Dewulf «Vorig semester mocht ik al eens proeven van de job, toen heb ik drie uur per week lesgegeven. Maar nu heb ik een voltijds rooster: ik wist niet goed hoe lastig het zou zijn. De school kende ik wel al, want ik heb er zelf les gevolgd. Ik heb van collega’s gehoord dat de meeste leerlingen zich braaf houden tijdens de eerste week. Daarna begint het echt. Ik heb geprobeerd grenzen te trekken, ik ben benieuwd of ze die zullen respecteren (lacht). Je hoort altijd: ‘De beste leerkrachten zijn diegenen die in het begin het strengst zijn.’ Later mag het er wel wat losser aan toegaan.»

Aurélie «Ik was niet voorbereid op de lange dagen. Als student heb je niet zoveel les, maar nu moet ik twintig uur per week lesgeven en thuis nog lessen voorbereiden en opdrachten verbeteren. Een wereld van verschil (lacht).»

Margot «Ik ben pas de laatste week van augustus aangenomen. Bovendien had ik tijdens die laatste zomerdagen nog een herexamen. De donderdag vóór 2 september werd ik gebrieft en de cursussen kreeg ik pas in het weekend. Ideaal was het niet.»

HUMO Hebben de leerlingen je verrast?

Lien «Vorig semester gaf ik maar drie uur per week, in een andere school. Nu werk ik voltijds en zie ik dezelfde leerlingen vier keer per week. Ze durven veel meer, waarschijnlijk omdat ik Nederlands geef en iedereen de taal beheerst. Soms is het een kiekenkot, maar die assertiviteit apprecieer ik wel.»

Aurélie «Ik geef Duits aan het vierde middelbaar, het is hun eerste contact met de taal. Ik was wel positief verrast door hun taalkennis en de uitspraak.»

Margot «Ik was wel teleurgesteld door hun kennis van het Frans. Tot mijn verbazing heb ik minder moeite met de hogere graden. Ik geef bijvoorbeeld les aan het vijfde jaar in het BSO, en dat lukt beter dan bij de tweedejaars in de richting handel. Ze zijn heel hevig, maar als je ze de baas kunt, tonen ze respect.»

HUMO Kunnen jullie experimenteren met de leerstof?

Aurélie «In het begin moet je een klik zien te maken met de leerlingen, dus ik heb wel geprobeerd creatief uit de hoek te komen tijdens de kennismaking. Maar het hangt van de klas af. Ik vind die experimenten en creatieve lesvormen trouwens maar zozo. Ik heb me voorgenomen om niet elke les met een spelletje voor de dag te komen om de aandacht of de sympathie van de leerlingen te winnen. Er moet ook gestudeerd worden, zéker voor Frans en Duits.»

Lien «Tijdens de eerste lessen heb ik gepolst of ze het vak Nederlands nog belangrijk vinden, en welke onderdelen precies. Op de vraag of ze van zichzelf vinden dat ze minder goed begrijpend kunnen lezen, antwoorden ze natuurlijk neen (lacht). Maar het leek me wel interessant om te weten hoe hun eigen kennis inschatten.»

Margot «Omdat ik iemand vervang, moet ik haar cursussen gebruiken. Zelfs de toetsen zijn al uitgeschreven. Een strak schema. Wel gemakkelijk, maar je wilt ook je eigen stempel drukken op de lessen. In de avondschool heb ik wel die vrijheid, en dat geeft me enorm veel voldoening.»

HUMO Merken jullie iets van het lerarentekort?

Aurélie «Naast het DvM in Aalst ben ik ook langsgegaan in andere scholen om te solliciteren. Ik zit ook in de Facebookgroep Leerkracht zoekt Werk. Daar viel me vooral op dat scholen naar leerkrachten wiskunde en wetenschappen zoeken. Op onze school zijn er nu zes nieuwe leerkrachten.»

Lien «Bij ons tien! De directie heeft ook duidelijk gemaakt dat we gerust werkzoekenden mogen doorverwijzen.»

(*Margot is een schuilnaam.)