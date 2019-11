HUMO's Rock Rally opnieuw in de lift!

Sinds vorige week al buigt de demojury zich dag en het grootste deel van de nacht op de 3 songs van elke kandidaat. In de week van 9 december maken we de 100 geselecteerden bekend die een gooi mogen doen naar eeuwige roem.

Op 17 januari trappen we 5 preselectieweekends af in Club Kuub in Turnhout. 20 deelnemers mogen daarna naar de halve finales op 13 maart in de Vooruit in Gent en 14 maart in Trix in Antwerpen.