Wat is het succes van alcoholvrije wijn?

Meedoen, daar gaat het allemaal om. ‘Gezellig’ meedoen, liefst. Lekker toch een glaasje wijn drinken bij het kerstdiner, bij je trouwfeest, bij het etentje met de buren, ook al ben je zwanger of vind je het om een andere reden nodig om de alcohol te laten staan. Het rukt op – de verkoop van alcoholvrije wijn is in een half jaar tijd met 50 procent gegroeid, meldt grootdistributeur Delta Wines. Bij wijnwinkel Grape District zit alcoholvrij in de decembertop-3 en zelfs wijntijger Ilja Gort presenteerde onlangs een bubbelrosé sans alcool. Wanneer je echter de liefhebbers bevraagt die geen probleem hebben met alcohol, geven ze aan de alcoholvrije varianten niks te vinden. Hoe komt dat? En waarom is alcoholvrije wijn dan toch een verkoopsucces?

Alcoholvrij is geen wijn

‘Alcoholvrije wijn mag eigenlijk niet eens zo heten, want tot een verwachte verandering in de wetgeving is wijn officieel een drank van vergiste druiven met een alcoholpercentage van minimaal 8,5 procent’, zegt Onno Veenhoven van MIS Services, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in het dealcoholiseren van dranken. ‘De alcoholvrije ex-wijn echter zit in wijnflessen, heeft een kurk of een schroefdop en een vineus aandoend etiket, en staat bij de wijn in de schappen. Daarom noemt iedereen het wijn en volgens mij is dat de sleutel tot het succes.’

'Het benoemen als wijn geeft het gevoel dat je meedoet aan het sociale ritueel dat wijndrinken is'