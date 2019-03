Onze Man bezocht de erotiekbeurs: 'Te blond, te grote borsten, te geil, te gewillig: álles is erover'

(Verschenen in Humo 3746 op 19 juni 2012)

Naar een erotiekbeurs moet je met open vizier gaan, dus laat me beginnen met een bekentenis. Ik heb altijd een gezond seksleven en een hoog libido gehad. Ik weet dat clitoris geen Grieks eiland is, en dat vingeren iets anders moet zijn dan strelen met op een drilboor bevestigd schuurpapier. Maar tegelijk ben ik wat porno-experts neerbuigend vanilla noemen: saai, braaf, doorsnee. Anale seks, gangbangs, sm, bondage, partnerruil, de fakeorgasmes en de opgespoten tieten in pornofilms... Het zegt me allemaal niks. Ik verbleef ooit tien dagen in Rio de Janeiro en ik had daar, ondanks tal van kansen, als enige van het gezelschap geen seks – ik was er bang voor ziekten, en vies van shemales, vrouwen met mannelijke geslachtsdelen. Triootjes? Ik heb er slechts twee gehad, en lang geleden. Callgirls? Eén keer in de verleiding gekomen, in Los Angeles, waar ik bij hoerenmadam Heidi Fleiss de meisjes kon boeken die ook Jack Nicholson en dozijnen andere sterren hadden bediend. Maar uiteindelijk bleek ik te trots om voor seks te betalen.

Ik zweer bij puur natuur. Verkopers van speeltjes beweren graag dat het konijn en het vlindertje tegenwoordig op het boodschappenlijstje van elke normale vrouw staan, maar wij hebben geen vibrator in huis – tenzij mijn vriendin er een of meerdere bezit die ze ergens verbergt. Voor mij geldt qua seks: hoe meer hoe liever, maar het liefst zonder gedoe. Wat me intrigeert is: wat is tegenwoordig nog taboe? En wie gaat, in een tijdperk waar je zonder veel moeite op het internet gratis een gangbang kan downloaden waarin achtentwintig transseksuele paarden een nymfomane vrouw penetreren, nog naar een erotiekbeurs? Ik zou denken dat voor oversekste rukkers anonimiteit troef is – op de exhibitionisten na. Maar wat hebben exhibitionisten eraan als op zo’n beurs hun publiek uit ándere exhibitionisten bestaat?