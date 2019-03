(Verschenen in Humo 3746 op 19 juni 2012)

Ze werden onder de hoede genomen door Sam Cooke, gingen rhythm-and-blues spelen en schonken The Rolling Stones een hit met ‘It’s All Over Now’. Daarna ging Bobby solo: hij scoorde hits als het blaxploitation-anthem ‘Across 110th Street’ en speelde gitaar op platen van Sly Stone en Janis Joplin. Er was de obligate cocaineverslaving, en daarna de ziektes: diabetes en kanker. En nu is er de comebackplaat ‘The Bravest Man in the Universe’, gemaakt met Damon Albarn en Richard Russell van XL Records.

Voor eens en altijd: Bobby Womack maakte geen deel uit van de groep Womack & Womack, die eind jaren tachtig een monsterhit scoorde met ‘Teardrops’: dat waren zijn jongste broer Cecil en diens vrouw Linda. Linda’s familienaam was oorspronkelijk Cooke. Ze was de dochter van Sam, en een tijdlang de stiefdochter van Bobby: na de dood van zijn held en mentor, trouwde de toen eenentwintigjarige zanger in 1965 met diens weduwe Barbara. Volgt u nog?