Dossier Pleegzorg: 'Hoe hecht je band met je pleegkind ook is: de bloedband met zijn natuurlijke ouders is heilig'

Pleegzorg komt onder de aandacht als het misgaat, als er een drastisch tekort aan pleeggezinnen is, of als er, zoals nu, in de Vlaamse soap 'Thuis' een verhaallijn aan besteed wordt. Lowie (Matthias Vergels) en Olivia (Moora Vander Veken) hebben de zorg voor Emil Mertens (Stan Kersbergen) op zich genomen. En dat verloopt niet van een leien dakje. Momenteel zijn er 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen, meer dan 7000 kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen of een handicap wonen in een pleeggezin.