Dossier Schuld en Boete: Gilbert Degrave, de trucker van de brand in de Mont Blanctunnel

(Verschenen in Humo 3518 op 5 februari 2008)

'Ik had altijd weer dezelfde nachtmerrie: een ontploffing, een vuurbal en ik er midden in'

Wat zich in de late ochtend van woensdag 24 maart 1999 afspeelde halfweg de tunnel die Frankrijk met Italië verbindt, is met geen pen te beschrijven. Als de koeltruck van Gilbert Degrave, die bloem en margarine vervoert, vuur vat, verandert de mollenpijp in een mum van tijd in een vuurzee waar geen doorkomen meer aan is. Degrave kan als bij wonder aan de steekvlam ontsnappen. De auto’s achter hem zijn minder fortuinlijk: drie vrachtwagens gieren hem in de dichte rook nog voorbij, alle andere gaan in vlammen op. Negenentwintig mensen stikken of worden levend verbrand in een temperatuur van rond de duizend graden. Mede door het falen van de veiligheidsdiensten maken zij geen enkele kans. Het duurt meer dan twee dagen voor de brand geblust is. Uit het onderzoek achteraf blijkt dat videocamera’s niet werkten en noodsluizen niet bereikbaar waren. Ook de organisatie was een ramp: een Heizeldrama op de openbare weg.