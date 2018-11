Leven met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS): 'Het is onmenselijk. Echt onleefbaar'

(Verschenen in Humo 3531 op 6 mei 2008)

Professor Bart Nuttin, neurochirurg aan het UZ Leuven en ontdekker van een baanbrekende OCS-behandeling, waarschuwt me meteen: deze aandoening leent zich makkelijk voor grappen, maar is verre van geestig. Het is een zeer ernstige ziekte.

Prof. Nuttin «De patiënten zijn gewoon verstandige mensen die heel goed begrijpen dat hun gedrag zinloos is en hun denken irrationeel, en toch zijn ze er volledig aan overgeleverd. Dat is onmenselijk, soms echt onleefbaar. Af en toe zelfs in die mate dat de patiënt dat leven liever wil stoppen.»