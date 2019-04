Geneviève Lhermitte, de moeder die haar vijf kinderen vermoordde: Humo sprak met de vader

(Verschenen in Humo 3517 op 29 januari 2008)

Hij is sindsdien de halve wereld rondgereisd, zegt hij. En overal kennen ze hem: het drama is de hele wereld rondgegaan. Overal krijgt hij ook hetzelfde te horen: zoiets hebben ze nog nooit gehoord – een moeder die haar vijf kinderen één voor één ombrengt. ‘Dat bestaat nergens. Het kan ook niet waar zijn. Het kan niet.’

Woensdagmiddag 28 februari 2007. De vijf kinderen van het BelgischMarokkaanse gezin Moqadem zijn terug van school. Alleen de oudste, Yasmine, is niet gegaan: zij moest vanochtend samen met haar moeder naar de dermatoloog. Na het eten kijken ze televisie en maken ze hun huiswerk. Geneviève Lhermitte, de moeder van het gezin, gaat de trap op. Ze roept eerst haar zevenjarige dochtertje Mina bij zich. Daarna de andere kinderen, om ze één voor één – elk in een andere kamer – met een mes te doden. Telkens legt ze haar kinderen onder de lakens te rusten. Als ze daarmee klaar is, ploft ze een mes in haar eigen hartstreek, zij het een beetje onzorgvuldig: de zelfmoordpoging mislukt. Ze belt de 100, en op slag is Nijvel wereldnieuws: Mama Medea bestaat en woont in België. Op het moment van de feiten zit Bouchaïb Moqadem in het vliegtuig, op de terugreis van een bezoek aan Marokko. De politie brengt hem op de hoogte als hij in Zaventem landt. ‘Die dag,’ zegt Moqadem, ‘is mijn leven gestopt.’ Humo sprak met een gebroken man.