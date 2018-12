Onze Vrouw wordt dakloos: één week op straat in Brussel

(Verschenen in Humo 3512/52 op 24 december 2007)

- Heb je een bekertje?

- Eh, nee...

- Allez, dat je daar niet aan denkt...

Wendy rommelt in haar tas, haalt een gedeukte kartonnen koffiebeker boven en stopt die in mijn hand.

- En nu?

- Hewel, zet het naast u.

Ik kijk ongemakkelijk in het rond, naar de duizenden voeten die voorbijhollen. Wendy wordt ongeduldig. 'Zeg me niet dat het je eerste keer is.' Ik knik ja en vraag of ik iets moet zeggen tegen de voorbijgangers. Wendy rolt met haar ogen: 'Zet die pot voor je neus en zwijg!' Bedelen is geen flauwekul. Dat zal ik de volgende uren zelf ondervinden. Ik zit in het Brussels Centraal Station en ben dakloos.