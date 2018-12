100.000 Belgen zijn gokverslaafd: drie slachtoffers getuigen

ik ben een gokverslaafde geweest, die vooral speelde op bingokasten.ik heb ongeveer 37000? zo verspeeld en ging van de ene lening in de andere en gebruikte soms zelf geld van mijn baas om te spelen.op een bepaald moment hebben mijn vrouw, mijn ouders en mijn schoonouders mij voor de keuze gelaten: ofwel doordoen zoals ik bezig was maar alles kwijt spelen (huis, werk, huwelijk, enz) of er iets aan doen. ik heb dus voor de tweede optie gekozen en ben in antwerpen naar een zelfhulpgroep gegaan samen met mijn vrouw. ik kan nu zeggen dat ik na 1,5 jaar (1x hervallen) niet meer gokte en dat ik nu 5 jaar later nog altijd niet gok op bingokasten (sporadisch met mijn vrouw eens een lotto invullen gebeurd, maar zelfs dit kan ik op 1 hand tellen op jaarbasis). kortom als je jezelf de kans geeft om te zeggen dat je een probleem hebt, dan ben je al het goed pad ingelopen om er vanaf te geraken ( er vanaf geraken is metaforisch, want eigenlijk leer je om om te gaan met de drang en kan je die verdringen).ik werk nu ergens anders en kan mij volledig uitleven in een hobby, daar ik nu meer tijd heb hiervoor. aan alle mensen die proberen te stoppen met gokken wil ik heel veel succes wensen en echt waar ga er voor.