Dossier Slaapstoornissen: alweer iets om van wakker te liggen

(Verschenen in Humo 3466/6 van 6 februari 2007)

'Weinig slapen is minder lang leven'

In het Slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen komen jaarlijks 3.000 slapelozen de nacht doorbrengen onder het waakzame oog van infraroodcamera’s, microfoons en elektroden die elke hersenactiviteit registreren. De capaciteit van het centrum is de voorbije jaren met 40 procent uitgebreid, maar er is nog altijd een wachtlijst van een maand. In de andere Vlaamse slaaplabs is het niet minder druk. Samen met verkoudheden en griep vormen slaapproblemen de topdrie van kwalen waarvoor de Belg naar de huisarts loopt. Die moet steeds meer doorverwijzen naar een slaaplab, waar een ploeg specialisten (neurologen, longartsen, psychiaters en psychologen) het probleem probeert te ontrafelen.

Het domein van de slaap is onoverzienbaar: het slaaponderzoek leidt naar het hersenonderzoek, dat weer verbonden is met het bewustzijn, het onderbewustzijn, de dromen, de droomduiding, de psychoanalyse, onze diepste kern. Professor Johan Verbraecken van het UZA probeert de geheimen van de slaap te ontrafelen.

HUMO Waarom slapen wij?

JOHAN VERBRAECKEN «We hebben lang gedacht dat slapen de black box van de hersenen even uitzet, maar dat is nonsens: de hersenen blijven actief tijdens de drie slaapfasen.

»In de diepe slaap recupereren we van onze fysieke inspanningen overdag. Daarom halen sportmensen meer diepe slaap dan kantoorbedienden. In de droomslaap herstellen we van onze psychische inspanningen. Tot slot is er de lichte slaap, waarvan we de betekenis niet goed kennen. Het is een soort opvulsel tussen en na de andere fasen. Als je uitslaapt haal je veel lichte slaap, maar die is kwalitatief gezien minder belangrijk.»

Even slikken

HUMO Er zijn precies 84 welomschreven slaapstoornissen bekend. Waar komt dat enorme aantal vandaan?