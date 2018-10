(Verschenen in Humo 3422/06 op 4 april 2006)

'Ik moest wel te snel rijden: die carjacker wilde mij de pas afsnijden'

Maar verder geen gezanik over de twee snelheden in dit land, dit stuk wil vooral belichten wat zich in de marge van de flitsfoto afspeelt, en daarvoor zijn we gaan kijken in Gent en in Antwerpen. Die steden hebben acht procent van de 1.200 Vlaamse flitspalen op hun grondgebied staan, en die leverden vorig jaar meer dan honderdduizend proces-verbalen op. Bij die PV's zitten een Eerwaarde Zuster met een niet al te katholieke snelheid, een superdringende bereiding van 'SOS Piet' en een opgestoken middelvinger tegen 165 per uur. Met toestemming van de Woordspelingscommissie mogen we hier spreken over een flitsende reportage.