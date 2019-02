Binnenkort reist gewezen radiomaker Jan Wauters (69) weer naar Zuid-Afrika, om er met zijn vrouw de Belgische winter en andere naargeestigheid te ontvluchten. Nog één keer duikt hij op in ‘Studio 1’, het voetbalprogramma van Frank Raes, en dan zien of horen we hem een halfjaar niet meer.

Het is altijd weer een plezier om Wauters (69) te horen: die stem, die op radiogolven lijkt te dansen, dat zoekende praten van hem, dat woelwater van woorden. Maar op tv duurt zijn beurt nooit langer dan een minuut. Uit nostalgie naar de wielermiddagen en voetbalavonden van weleer verzochten wij om een interview. We kregen tweeënhalf uur: een traktatie!

HUMO Welke sportprestaties of evenementen hebben u de voorbije maanden geraakt?