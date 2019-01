Kim De Gelder en de stemmen in zijn hoofd: dossier Psychose

(Verschenen in Humo 3570 van 03 februari 2009)

'Ik móést pistolets gaan halen. Anders zou de zon ontploffen'

Op Goede Vrijdag van 2006 was David R. in de Noordwijk in Brussel op zoek naar de Canadese ambassade. Daar wilde hij dringend asiel aanvragen. Hij was er namelijk van overtuigd dat men hem probeerde te vergiftigen. Of neerschieten. Men, dat was ongeveer iedereen: familie, collega’s, en enkele mannen in zwarte pakken. De nacht voordien was hij naar een hotel in Blankenberge gevlucht. De man aan de incheckbalie was even verdwenen met zijn identiteitskaart – uiteraard om te checken of hij op de Zwarte Lijst stond. Hij had de hele nacht geen oog dichtgedaan. Toen hij de volgende ochtend naar het ontbijt ging, had diezelfde man dienst: het was duidelijk dat hij mee in het Complot zat. David koos wijselijk voor een ontbijt in een café in de buurt, maar nog terwijl hij zijn soep zat op te lepelen, stapten twee mannen in een zwart pak het café binnen. Zijn achtervolgers, besefte hij, waren werkelijk overal.