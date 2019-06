Tien jaar geleden overleed Karel Van Miert: 'In de politiek herleidt men problemen graag tot oneliners'

Humo sprak met Karel Van Miert: 'Bush is geen democraat: hij maakt misbruik van de democratie'

Uit: Humo 3438; 25 juli 2006

De zomer is in het land: Karel Van Miert heeft net een lange gietronde afgewerkt, want zijn tuin heeft dezer dagen intensive care nodig. 'Je moet voortdurend bijtanken, anders laten de bloemen hun kopjes hangen.' Ná ons vertrek zal hij zich aan de boontjesoogst zetten, vertelt de voormalig Europees commissaris, de courgetten en de ajuintjes zijn eerder al binnengehaald en ook de pompoenen staan kogelrond.

Maar voor peis en vree zijn we dus niet naar Beersel afgezakt. Nu het Midden-Oosten in brand staat, ziet Van Miert het gesprek over buitenlandse politiek, waar we al lang op aandringen, wél zitten. De escalatie van het conflict tussen Israël en zijn buren heeft de voormalige voorzitter van de Vlaamse socialisten - ondertussen bestuurder bij tal van grote bedrijven zoals Philips, De Persgroep en Anglo American - helemaal niet verrast.