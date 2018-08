25 juni 2009. Het lichaam van Michael Jackson ligt opgebaard op een metalen brancard in het mortuarium van Los Angeles, gekleed in niks meer dan een glimmende zwarte broek en een dun ziekenhuisschortje. Hij is blootsvoets en zijn linkerarm zit onder de minuscule gaatjes, waar injectienaalden zijn huid zijn binnengedrongen. Zijn bleke, schriele borstkas is bedekt met kneuzingen, die hij heeft opgelopen toen het ziekenhuispersoneel verwoede pogingen ondernam om zijn leven te redden. Dokters en veiligheidsagenten lopen het kamertje in en uit: allemaal willen ze een glimp opvangen van Michaels levenloze lichaam.

Die donderdagmorgen had dokter Conrad Murray, Michaels inwonende lijfarts, al tevergeefs geprobeerd hem te reanimeren. Tegen de tijd dat de ambulanciers aankwamen - om 12.21 uur waren ze gewaarschuwd via een wanhopig telefoontje naar het noodnummer 911 - wilden ze hem eigenlijk ter plekke dood verklaren. Maar Michael Jackson dood? Dat kón niet waar zijn. Dus werd zijn lichaam achterin de ambulance geladen en in ijltempo naar het UCLA Medical Center overgebracht. Daar nam een team van dokters hem nog een uur lang onder handen: ze bleven zijn borstkas bewerken met een defibrillator, in de ijdele hoop daarmee 's werelds grootste entertainer een voortijdige trip naar het lijkenhuis te besparen.

In het helle licht van het mortuarium kan iedereen Jacksons gezicht duidelijk zien. Jarenlang heeft hij het onderworpen aan pijnlijke operaties en angstvallig verborgen gehouden voor het publiek. De prothese die hij doorgaans aan zijn ernstig beschadigde neusbasis vasthecht, is verdwenen, waardoor er nu een klein, zwart gat zichtbaar is, omringd door stukjes kraakbeen. Ondanks de vermiste neus zijn alle ooggetuigen van mening dat Jacksons aangezicht er onberispelijk uitziet - fijn porselein. Het lijkt alsof Michael, na jaren van kwelling, eindelijk rust heeft gevonden.