Ik wens deze moeder en haar kinderen héél véél sterkte toe. Zo gaat het hier immers in België aan toe. Geef je kind een klets onder de broek of ziet men het dikwijls met blauwe vlekken is kindermishandeling wordt je door héél wat instanties gehoord en soms aangeklaagd. Maar misbruik je kinderen maar sexueel en als slachtoffer blijf je in de kou staan. Wanneer men hier in België eindelijk eens iets deftigs gaat ondernemen daartegen is voor mij een zéér grote vraag.