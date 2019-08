De 7 Hoofdzonden volgens Willy DeVille (1950-2009): 'Zonder heroïne kon ik niet meer ademen. Het enige wat ik nog deed was kakken en kotsen'

Willy DeVille overleed 10 jaar geleden op 58-jarige leeftijd in een New Yorks ziekenhuis aan de gevolgen van alvleesklierkanker. DeVille was behalve een zeer begenadigd songschrijver vooral een fenomenale zanger die in de lijstjes met Elvissen en Sinatra's veel te vaak over het hoofd wordt gezien. Zijn grootste hits waren 'Spanish Stroll' en 'Demasiado Corazon'. Naar het Engels vertaald, wordt dat laatste 'Too Much Heart'. Is stilte geloven wij graag dat het eigenlijk dat was wat Willy heeft geveld.