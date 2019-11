(Verschenen in Humo 3490 in juli 2007)

Lees ook: In Memoriam Frank Vandenbroucke

Het gaat weer hard in het parallelle universum van Frank Vandenbroucke. In één maand tijd was er een bijna fatale zelfmoordpoging, een collocatie en een beschuldiging wegens ontvoering van een minderjarige. Hoe sterk is de eenzame fietser nog?

Het miezert in de stationsbuurt van Le Mans. En het ziet er niet naar uit dat het snel zal opklaren: géén Frank Vandenbroucke of Bernard Sainz op de afspraak. En ook de telefoon nemen ze niet op. Het wordt een lange zit in Café de la Gare.