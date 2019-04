(Verschenen in Humo 3830 op 28 januari 2014)

Dat was indertijd ook de meedogenloze meidendompteur Guy Mortier al opgevallen. Wat hem de persiflage inblies: ‘Zo mooi, zo blond en nooit alleen.’ Kleine nuance. Voor de zoveelste keer, en tot wanhoop van mijn absoluut níét blonde Allerliefste, laat ik de lang vervlogen, maar mij nog altijd natte ogen bezorgende jaren 60-hit door de huiskamer schallen. De magie van het nummer zit ’m in de honingzoete, bezwerende lispel van dé Jimmy aller Jimmy’s. Je proeft de passie, het verlangen, de onvervalste begeerte van de uitvoerder. De zanger wil het zo allene meisje troosten, in zijn armen nemen en beschermen tegen de boze wereld. En dan, misschien, als beloning, wie weet... Hunkering, zoetgevooisde tederheid en getuite lippen dampen op uit de platengroeven. En verder is er de timing: slepend en smachtend.

Jimmy zingt zijn ode aan de blondheid met grote overtuiging. Hij ként de dames, hij wéét wat ze nodig hebben, hij doorgrondt hun geheimen. Luister voor de aardigheid ook ’ns naar ‘Rozen voor Sandra’: ‘Het gebeurde allemaal / Tussen gisteren en vandaag / Sandra gaf me nog een kans / maar ’k liet haar gaan / hoewel haar blik me zei / Jij bent alles voor mij’. Dat is toch, in een notendop, de hele tragiek van dit hondse bestaan, nee? Ik bezoek de 74 jaar oude zanger in een revalidatiecentrum aan de Belgische kust. De tegenoverliggende zee staat onstuimig, het strand is verlaten en het zwerk loopt van rookwit over vijftig tinten grijs naar het diepste zwart. Hier herstelt Jimmy Frey van een zware knieoperatie. Indertijd stond de crooner erom bekend dat hij zich tijdens zijn grote finale, in een allerlaatste versierpoging, wanhopig op z’n knieën gooide, de armen uitgestrekt naar het publiek, smekend om verlossing en applaus. Dat zal na deze operatie jammer genoeg niet meer gaan.