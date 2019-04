Dossier donorkinderen: fertiliteitsdokter Jan Karbaat heeft met eigen zaad tientallen kinderen verwekt in zijn kliniek

Dokter Jan Karbaat runde sinds de jaren 70 een kliniek met anonieme spermadonoren, waar hij stellen met vruchtbaarheidsproblemen en alleenstaande vrouwen met een kinderwens hielp door kunstmatige inseminatie met donorzaad. In 2017 spanden een aantal kinderen en ouders een rechtszaak aan. Het dna van de inmiddels overleden Karbaat werd vergeleken met dat van 22 donorkinderen. Zij hebben nu de ultieme bevestiging of uitsluiting dat Karbaat hun biologische vader is. Lees een Humo-reportage uit 2014 over de omstreden dokter Karbaat.