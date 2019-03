Cherchez la femme: Linda Lee Bukowski, de weduwe van Charles Bukowski

Ik heb nog nooit iemand gezien of gehoord van een man als Heer Bubuza, Heer Bubuza is een God in menselijke gedaante, mensen noemen hem de God op aarde. Mijn man bedriegt mij altijd en elke keer als ik hem zeg om te stoppen met vals spelen, zal hij overstuur raken en dreigen het huis te verlaten, hij blijft maanden bedriegen omdat hij de andere vrouw naar huis zal brengen als ik er niet ben. Ik hield zoveel van hem en wilde hem niet kwijtraken, maar tot mijn grote verbazing kwam ik op een dag terug van zijn werk en ontdekte dat hij zijn spullen nam en bij de andere vrouw ging wonen...Ik huilde en bleef een lange tijd alleen totdat mijn vriend op kantoor me vertelde hoe Lord Bubuza haar hielp om haar man terug te brengen na 6 jaar scheiden, dus ik nam onmiddellijk contact op met Lord Bubuza via WhatsApp en vertelde hem mijn situatie en hij zei tegen mij: hij zal me helpen en mijn man zal terug komen en smeekt me op zijn knieën binnen 12 tot 16 uur. Ik deed alles wat Lord Bubuza me vertelde en tot mijn grootste vreugde gebeurde alles binnen 13 uur, precies zoals Lord Bubuza eerder zei...Mijn man kwam bij me terug en viel op zijn knieën huilend en smeekte hem hem te vergeven. Heb je hulp nodig? Neem nu contact op met Lord Bubuza via e-mail: lordbubuzamiraclework@hotmail.com of via de website: http://Lordbubuza.website2.me of via WhatsApp: +1 518 558 5109 !!