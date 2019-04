Leven na een faillissement: elke maand gaan 1.000 bedrijven op de fles

(Verschenen in Humo 3636 op 11 mei 2010)

Adi Jeng en Rebekka Mariani: ‘Een eigen restaurant beginnen: dat doen we nooit meer’

Eén van de 1.015 bedrijven die in maart 2010 de boeken sloten, was de bvba Belgium Cooking Company. Dat was het vehikel waarmee de voormalige ‘Mijn restaurant!’deelnemers Rebekka Mariani (27) en haar vriend Adi Jeng (22) het kasteel Bisschoppenhof in Deurne uitbaatten. We spreken hen nog voor bekend raakte dat ook Dell’Anno in Kortrijk failliet is.

Adi Jeng «Na ‘Mijn restaurant!’ wilden we eigenlijk geen restaurant beginnen. We dachten: we starten rustig, we gaan bij mensen thuis koken. Maar toen kregen we telefoon: kom eens kijken naar Bisschoppenhof.»