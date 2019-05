Vijf jaar geleden overleed Jean-Luc Dehaene: 'Als de krantencommentatoren zeiden dat hij naar rechts moest gaan, wandelde hij graag naar links'

Ik herinner me vooral Jean-Luc Dehaene als de man die de Solidariteitsbijdrage invoerde met de belofte, hand op het hart, dat het een zeer tijdelijke maatregel was van hoogstens twee jaar, die we vandaag de dag nog altijd betalen. Zo was Jean- Luc. En die tante Paula, die niet meer in aanmerking kwam voor een ministerspost het Centrum Voor Gelijke Kansen cadeau gaf die geen andere bedoeling had dan het VB geleidelijk aan uit te roeien, desnoods via een gerechtelijk uitspraak. Ook zo was Jean-Luc.