Onze Man tussen de bingedrinkers op Kreta: 'Hier ga ik elke nacht met een ander naar bed'

(Verschenen in Humo 3650 op 17 augsutus 2010)

Het stond in de krant: Chersonissos is het nieuwe Ibiza. Naar het kleine stadje op zo’n vijfentwintig kilometer van Heraklion trekken elke zomer tienduizenden toeristen. Getrouwde stelletjes, gezinnen met kinderen, maar vooral jonge party animals. Uit alle streken van Europa, en allemaal met hetzelfde doel: van zee, zon en strand genieten, zich klem zuipen, en vrijen â volonté. Alarmcentrales als Eurocross Assistance melden dat er redenen tot bezorgdheid zijn: comazuipen is de norm, de feestvierders zijn té jong, onveilige seks is meer regel dan uitzondering. Nou, dat is wel wat. En dus stuurt Humo iemand om de temperatuur op te meten: een week lang moet ik er gaan feesten, bingedrinken en flirten, om daarna met een gedetailleerd rapport thuis te komen.

Dat moet mij weer overkomen

Op donderdagavond land ik op Kreta. Een taxi brengt me naar Chersonissos. De chauffeur bezingt vurig de schoonheid van het stadje, maar wanneer we de centrale boulevard opdraaien, wijst hij me toch vooral de bars aan. De airco gaat af, de raampjes zoemen naar beneden en een loden hitte valt op mij. Ik knipper met de ogen: ik ben verblind door een overdosis aan goedkoop licht, afkomstig van de bars, eettenten, winkels, autoverhuurbedrijfjes en souvenirshops die de boulevard omzomen. Op de trottoirs zie ik groepjes uitgelaten jongens, trosjes blije meisjes, gemengde gezelschappen, stelletjes. Ze ademen plezier. Een feestnacht wordt geboren.