Neurowetenschapper James Fallon van de University of California analyseerde de hersenscans van extreem gewelddadige, psychopathische moordenaars, en ontdekte een terugkerend, afwijkend patroon in hun hersenen. Na tientallen scans wist hij misschien niet veel van de aandoening zelf, maar het breinpatroon van een psychopaat herkende hij blindelings.

Toen hij op een oktoberdag in 2005 een vreemde hersenscan op zijn bureau zag liggen, wist hij dan ook meteen: ‘Dit is er één.’ Alleen: de afbeelding kwam uit een stapel scans van zijn familie, die dienden als controlegroep voor een onderzoek naar Alzheimer. De stapel moest per ongeluk vermengd zijn geraakt met de scans van de psychopaten.

Maar er was geen vergissing gebeurd. ‘Sterker zelfs: die hersenscan was van mij,’ zegt James Fallon. In zijn boek ‘De psychopaat in mij’ beschrijft hij zijn ongeloof bij die ontdekking: ‘Ik was een gelukkig getrouwde man met drie kinderen. Ik was nooit gewelddadig of manipulatief geweest. Ik was geen Hannibal Lecter. Ik moest de uitzondering op de regel zijn.’