(Verschenen in Humo 3662 van 6 november 2010)

In 1980 kroop iemand met een spuitbus over het hekwerk rond een schoolgebouw in Edegem. De volgende dag stond er in koeien van letters op de monumentale gevel: 'You get in as a free bird, you get out as a catholic monster.' De school was het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege: een degelijk, katholiek college waar jongens werden gekneed tot degelijke, zij het niet altijd even katholieke burgers. Eén van hen was een opgeschoten, lichtjes bollende tiener die er acht schooljaren later afzwaaide met een diploma Latijn-Grieks op zak. Zijn naam: Bart De Wever.

Bijna een kwarteeuw later kan Guido Halsberghe, leraar klassieke talen aan het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes-college en klastitularis van de vijfde Latijn-Grieks aldaar, zich het graffiti-incident met de beste wil van de wereld niet herinneren. Erik Philibert, Mark Verwulgen en Luk Celen ook niet, maar zij zaten op het moment van de feiten natuurlijk nog op de lagere school. Zes jaar lang deelden ze met Bart De Wever de schoolbanken; vandaag borstelen ze samen met hun klastitularis van toen zijn portret.