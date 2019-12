'Als hij alleen maar mooie liedjes had geschreven, had hij nog geleefd'

(Verschenen in Humo 3666 op 6 december 2010)

Als ze geen heruitgaven van zijn werk superviseert – een paar jaar geleden zagen de tjokvolle ‘Signature Box’ en de compilaties ‘Power to the People: The Hits’ en ‘Gimme Some Truth’ het levenslicht – dan hamert ze op het blijvende belang van zijn boodschap: ‘Hij durfde de vinger op de wonde te leggen, ook al riskeerde hij daarmee lijf en leden.’