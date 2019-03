Farid Bamouhammad (51), beter bekend als Farid 'le fou', is overleden aan de gevolgen van kanker. Hij stond bekend als de meest onhandelbare gedetineerde van het land. In 2011 sprak Humo met zijn toenmalige vriendin Valérie J.: 'Hij is Mahatma Gandhi of Jezus Christus niet. Als je hem slaat, zal hij zijn andere wang niet aanbieden, tenzij tegenover mensen uit zijn naaste omgeving'.