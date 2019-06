(Verschenen in Humo op 3 februari 2015)

'Mensen zoals mijn vader hebben hun leven gewaagd, en vaak ook gegéven, voor de vrijheid die wij nu kennen. Dat dreigt voorgoed vergeten te worden'

Wat ik toen niet besefte, was dat de ogenschijnlijk o zo flierefluiterige Flack al jaren een persoonlijk drama met zich meesleepte: overdag stoeide hij op de filmset met alles wat mooi was, in Vlaanderen en Nederland. En ’s avonds boog hij zich over z’n doodzieke vrouw. Hij stond haar bij, beurde haar op, gaf haar nieuwe moed. De letterlijke toepassing van wat een man en een vrouw elkaar voor het altaar beloven: ‘Door dik en door dun, in goede en kwade dagen.’ Flack, vrolijke frans op vele podia, legendarisch als Jean-Pierre de antiquair in ‘Thuis’, wereldberoemd in Vlaanderen als inspecteur Van In in ‘Aspe’, heeft dat dubbelleven vele jaren volgehouden. En al die tijd hield hij de moed erin. Zo’n man krijgt mijn bewondering. Ja, van deze ladies’ man wil ik best nog wat meer levenslessen opsteken.