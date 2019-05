Burenruzies in Vlaanderen: 'Blaffende honden, ongedierte, vuiligheid en ieder weekend een dikke fuif'

Ruim de helft van de handels- en horecazaken kreeg de afgelopen vijf jaar klachten van boze buren, vooral over lawaai-, verkeers- en geurhinder. In Vlaanderen hebben 92 steden en gemeenten een burenbemiddelingsdienst. Bemiddeling biedt in vier op de tien gevallen een uitweg bij burenruzies en verlicht de taak van de vrederechter. In 2011 getuigden enkele getroffenen in Humo over de ruzie met hun buren. Lees hier hun verhaal.