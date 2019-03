De Zeven Hoofdzonden volgens ex-pornoster Sasha Grey: 'Je seksualiteit gebruiken om promotie te maken is niet onkuis, maar lui en goedkoop'

Ik bevind me in een hotelsuite en laat mijn speciaal voor de gelegenheid bloedrood gelakte nagels diep in de witte kussens klauwen. Van de zenuwen en van de binnenpret. Want zo meteen zal de gewezen pornoster Sasha Grey de kamer binnengeleid worden, en mag ik met haar doen wat ik wil. Dat is de afspraak. En ik ben van plan Grey eens flink mores te leren. Mores als in: zeden. De Zeven Hoofdzonden volgens Sasha Grey.