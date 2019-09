Altijd kundig, het commentaar van José De Cauwer (61) bij wielerwedstrijden - ook nu weer, in de Tour de France. Wéét hoe je een kamwiel in het vet zet, een stuurlint afbindt, een pothelm op je kop drukt. Vóélt wanneer een renner á bloc zit, een knecht het rood opzoekt, een kopman zijn demarrage plant. En gooit dat allemaal in een smakelijk Vlaams dat mooi contrasteert met de barokke woordenvloed van Michel Wuyts.