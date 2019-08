(Verschenen in Humo 3889 op 17 maart 2015)

In de jaren 80 van de vorige eeuw was de Pakistaanse BCCI (Bank of Credit and Commerce International) de grote misdaadbank waar fraudeurs, witwassers en criminelen van over de hele wereld met open armen werden ontvangen. Toen de BCCI begin jaren 90 over de kop ging, nam de Britse bank HSBC die rol over. Bij HSBC wordt niet alleen met zwart geld geknoeid, de bank is ook een veilige haven voor zware misdadigers uit Antwerpen.

Onder de Belgische rekeninghouders van het Zwitserse filiaal van de Britse HSBC-bank vinden we niet alleen ordinaire belastingontduikers maar ook zware, veroordeelde misdadigers die met één of beide benen in het Antwerpse diamantkwartier stonden. Humo selecteerde de meest opmerkelijke gangsters.