Wat ruist dáár door het struikgewas: Onze Man wordt naaktloper

'De wind langs je bloot gat voelen strelen: zalig!'

Duitsland heeft een rijke naaktcultuur, of met een welluidend Germaans begrip: Freikorperkultur, kortweg FKK. Naast de meer courante naaktcamping en het obligate naaktstrand kan je in de Heimat ook naakt boogschieten, naakt bowlen en in de winter naakt langlaufen en - brrr - skiën. Om de twee maanden kan je in een Berlijnse biertent zelfs terecht voor een heuse Nacktschlagerparty. Supertoll, hebben we ons laten vertellen.

Na zes uur rijden komen fotograaf Thomas, mijn naakte compagnon de route, en ik aan in Wippra. Door dat dorp stroomt de Wipper, ik verzin het niet, een rustig kabbelende rivier. Door het idyllische Wipperdal meandert sinds vorig jaar een bewegwijzerde naaktwandeling, die vrij toegankelijk is voor het publiek. Geen gedoe met gidsen of georganiseerde wandelgroepen, je kan het gewoon op eigen houtje doen.