(Verschenen in Humo 3706 op 13 september 2011)

‘Seks voor iedereen!’ roept Wim Huybrechts. ‘Jaaaaa!’ Hij heeft juist de pin op tafel zien liggen met die voor hem duidelijk héél belangrijke mededeling, en speldt het ding onmiddellijk op. Het is dé slogan van ‘Hasta la vista’, de film van Geoffrey Enthoven waarin drie gehandicapte jongens tegen de zin van hun ouders op eigen houtje een reis naar Spanje ondernemen met als hoofddoel: eindelijk seks! De film opende het festival van Oostende, en won op het festival van Montreal al de Grote Prijs én de publieksprijs. Volkomen terecht. Dat vinden ook Wim (38), Jos (49), Sammy Cant (27) en Michel Van Wambeke (36), de vier gehandicapte jongens met wie we de film net hebben bekeken.

Het was een wonderlijke ervaring. Vooral op de momenten in de film dat dingen vreselijk mislopen: de bijna blinde jongen die zowat onder een bus loopt, de verlamde jongen die zichzelf per ongeluk in zijn hotelkamer opsluit en daar uit zijn kar valt. Ik weet niet wat voor gezicht ik moet trekken, en dan hoor ik die jongens opeens keihard lachen – Sammy in zijn elektrische kar nog het hardst van allemaal. ‘Hasta la vista’ sleurt je sowieso alle kanten uit, drukt je met je neus op je vooroordelen, de onherroepelijkheid van de dood en nog een paar vreselijke essenties van het leven, en ondertussen lach je je – soms tegen wil en dank – rot. Knap. Heel knap. En wáár. Zoals eentje het zegt: ‘Natuurlijk wil je seks, ook al zie je niks of zit je in een kar.’