André Hazes overleed 15 jaar geleden: 'Mijn vader hield wel van een biertje, maar niet van andere vrouwen'

(Verschenen in Humo 3895 op 28 april 2015)

'Hij wilde zo hard dat de mensen van hem hielden. En het erge is dat hij nooit heeft beseft hoevéél ze van hem hielden. Hij bleef onzeker: alles moest groter en beter'

Roxeanne Hazes (22) heeft ‘Bloed, zweet & tranen’ al vier keer bekeken; met haar zag bijna heel Nederland de film over haar vader André. De filmbiografie is dan ook minstens zo meeslepend als ’s mans ware leven en de vierhonderd liedjes die hij erover schreef. Je kunt daarna haast niet anders dan heel veel van die man, die zo wankel in het leven stond maar daar zo hard tegen vocht, gaan houden. Maar dat deed Roxeanne natuurlijk al.

Haar hele leven staat nog steeds in het teken van haar vader. Sinds de dood van André, elf jaar geleden, zingt ze samen met haar broer Dré Junior zijn repertoire. Ze is ook net weer begonnen om voor de vierde keer het reusachtige – en elk jaar weer uitverkochte – evenement ‘Holland zingt Hazes’ op poten te zetten.

We wilden het in dit gesprek eigenlijk eens over háár hebben, maar toch kwamen we telkens opnieuw bij vader André en haar onvoorwaardelijke liefde voor hem uit.

'Het is zo fijn om mijn vader even terug te hebben, om even te kunnen terugkeren naar mijn leven van toen en het gemis niet te voelen'

Roxeanne Hazes «Elke keer als ik uit de bioscoop kom, heb ik zin om ‘Bloed, zweet & tranen’ meteen wéér te zien. Het is zo fijn om mijn vader even terug te hebben, om even te kunnen terugkeren naar mijn leven van toen en het gemis niet te voelen.

»Door in beelden te zien waar papa vandaan komt en hoe hard hij heeft moeten werken, besef ik meer dan ooit hoeveel geluk Dré en ik hebben. Dré en ik móéten niet zingen; we hebben het geluk dat we mogen zingen. Veel mensen zeggen dat wij alleen maar kunnen doen wat we doen omdat we Hazes heten, en ergens is dat natuurlijk waar. Dré en ik werken allebei heel hard, ook omdat er constant naar ons wordt gekeken en omdat iedereen commentaar op ons heeft. Maar wat mijn vader heeft bereikt – zo van niks, van een leven waar de ratten in de woonkamer liepen, de allerbeste worden – dat is natuurlijk veel knapper dan wat wij doen.»

HUMO Welke scène in de film raakte je het meest?

Hazes «Die waarin we met z’n vieren gewoon een spelletje aan het spelen zijn. Het gaat natuurlijk veel over de André Hazes die dronk en de ene Heineken na de andere achteroversloeg, maar ik ben blij dat je in de film óók ziet wat voor een familieman mijn vader eigenlijk was.»

HUMO Ik kan me de scène waarover je het hebt, niet goed herinneren.

Hazes «Het is maar een klein fragment. Misschien is het jou zelfs niet eens opgevallen. Voor een normaal gezin is het heel gewoon dat je samen wakker wordt en samen ontbijt, maar dat deden wij allemaal nooit. Mijn vader was elke avond en nacht aan het werk. Als we het dan een keer leuk hadden met z’n viertjes, dan was dat voor mij heel bijzonder.

»Mijn vader was enorme spelletjesman. Als hij thuis was, zei hij al snel: ‘Kom we gaan dammen.’ Of hij wou Trivial Pursuit spelen. Daar genoot ik zo van.»