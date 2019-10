De 20 beste horrorfilms volgens Humo

20 Les Yeux Sans Visage

(Georges Franju, 1960)

In dit juweeltje van de Franse cineast Georges Franju maken we kennis met een archetypisch horrorpersonage dat we verderop in deze Top 20 nog wel vaker tegen het griezelige lijf zullen lopen: de krankzinnige chirurg. U wil Docteur Génessier (Pierre Brasseur) in ieder geval niet als huisdokter: hij kidnapt en drogeert jonge vrouwen, bindt hen vast op de operatietafel, verwijdert hun aangezichten, en probeert het nog levende weefsel op de verminkte schedel van zijn dochter Christiane (Edith Scob) te naaien. De beruchte, door geen enkele cut onderbroken, verrassend realistische plastische chirurgiescène (‘Scalpel!’) deed in 1960 verschillende toeschouwers in zwijm vallen, en doet ook vandaag nog zelfs de meest geharde horrorfanaat lijkwit wegtrekken. Toch is het vooral de magnifieke zwartwitfotografie die van ‘Les Yeux Sans Visage’ een onvergetelijke ervaring maakt. Of hoe een genre dat zich heeft gespecialiseerd in dood, angst en demonen, ook mooi en poëtisch kan zijn.

Bekijk de trailer: