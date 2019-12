Bingedrinkers worden steeds jonger: 'Het enige wat meisjes van de drank kan houden, is dat je er dik van wordt'

Met het einde van de examens, het begin van het festivalseizoen en de prestaties van de Rode Duivels zullen de cijfers wellicht stijgen, en nu al belanden in ons land elke week bijna 50 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Meestal ligt de oorzaak bij sterkedrank, die nu al een tijdlang in opmars is bij de jeugd. Spoedartsen maken zich boos: ‘Ik heb het in mijn carrière al twee keer meegemaakt dat een perfect gezonde jongen met een halve fles wodka of whisky in z’n lijf het niet overleeft. Als arts is het verschrikkelijk frustrerend om ouders het nieuws te brengen dat zoon of dochter zich heeft doodgezopen.’